В сети появились снимки олимпийской чемпионки в бикини без фотошопа

В сети появились снимки бегуньи Кили Ходжкинсон в бикини без фотошопа

Британская бегунья Кили Ходжкинсон в откровенном виде попала в объектив папарацци в Марбелье, Испания. Соответствующие снимки опубликовали в сети журналисты Daily Mail.

22-летняя олимпийская чемпионка появилась на пляже в компании отца. На размещенных кадрах, не обработанных инструментами фотошопа, спортсменка предстала в бикини, оформленном пестрым принтом. На ней были черные солнцезащитные очки и серебряная подвеска с круглым кулоном.

Можно заметить, что на лице девушки отсутствовал макияж, а волосы были уложены в низкий пучок.

В июне сообщалось, что олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова показала фото в купальнике. Тогда 23-летняя спортсменка позировала на пляже, стоя на коленях.