В США предрекли урегулирование конфликта на Украине по предложениям Путина

NYT назвала реалистичным урегулирование на Украине по предложениям Путина

Независимо от того, кто победит на выборах президента в США, победа в конфликте на Украине уже находится в пределах досягаемости России. Такое мнение выразила автор газеты The New York Times (NYT) Анастасия Эдель, назвавшая предложения российской стороны по Украине самым реалистичным сценарием.

Эдель указала, что многие западные лидеры отвергли ранее выдвинутые президентом России Владимиром Путиным предложения по урегулированию конфликта на Украине. «Но в действительности это самый реалистичный сценарий развития событий в этом конфликте», — заявила она.

Кроме того, автор материала предрекла, что в какой-то момент решимость украинцев иссякнет и они станут готовы к заключению мира на условиях российского президента.

Владимир Путин на фоне атаки на Курсккую область заявил о невозможности диалога с Киевом. «О каких переговорах может идти речь с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики?» — сказал глава государства.

В июне президент России назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Одним из условий стал отвод войск ВСУ из новых регионов России. Помимо того, как указал Путин, Киев должен оставить идею вступления в НАТО.