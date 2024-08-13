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16:19, 13 августа 2024Мир

В США удивились потерям ВСУ в Курской области

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: потери ВСУ в Курской области достигают 60 процентов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Потери личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе атаки на Курскую область достигают 60 процентов. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Это должна была быть быстрая вылазка. Я слышал, что цифры были от двух до трех тысяч, поэтому, может быть, эта была бригада в полном составе (...). По крайней мере 1400 солдат уже нет. ВСУ не могут выдержать такие потери — 50-60 процентов потерь или выше», — отметил эксперт из США.

По мнению Джонсона, Украина «не обладает необходимыми силами и ресурсами» для сохранения присутствия в Курской области. Также он добавил, что российские войска «усиливают удары по ВСУ и уничтожают их танки и бронемашины».

Ранее Ларри Джонсон заявил, что атака ВСУ на Курскую область лишена какого-либо смысла из-за недостаточного количества ресурсов.

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      Дарья Устьянцева
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