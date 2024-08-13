Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:48, 13 августа 2024Бывший СССР

В Сумской области ограничили перемещение всех граждан в приграничной зоне

Генштаб ВСУ: в Сумской области ограничили перемещение граждан в приграничье

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Сумской области Украины ограничили движение всех граждан в приграничье. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram.

«Военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области», — говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Причиной введения ограничений стало увеличение интенсивности боевых действий, объяснили в украинском органе военного управления. Для попадания в приграничную двадцатикилометровую зону гражданам будет необходимо предъявить паспорт с отметкой о регистрации проживания на ее территории.

Утром 13 августа стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Сумах. Информацию об этом подтвердила областная военная администрация. На место ударов были направлены аварийные службы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам пригрозили отобрать дачи. Кто и почему может остаться без земли?

      Соратник Кадырова оценил обстановку под Курском

      21-летнего россиянина жестоко избили из-за просьбы освободить проезд во дворе

      В России вновь стали чаще госпитализировать пациентов с коронавирусом

      В «Одноклассниках» обновили настройки приватности постов

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Плакат со свиньей и призывом к Украине в Москве связали с Паниным и активистами-патриотами

      В Госдуме отреагировали на информацию о вероятной замене Зеленского

      Бывший сосед Зеленского передал ему привет из плена

      Автор «Слова пацана» объявил войну водке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше