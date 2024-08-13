В Сумской области ограничили перемещение всех граждан в приграничной зоне

Генштаб ВСУ: в Сумской области ограничили перемещение граждан в приграничье

В Сумской области Украины ограничили движение всех граждан в приграничье. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram.

«Военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области», — говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Причиной введения ограничений стало увеличение интенсивности боевых действий, объяснили в украинском органе военного управления. Для попадания в приграничную двадцатикилометровую зону гражданам будет необходимо предъявить паспорт с отметкой о регистрации проживания на ее территории.

Утром 13 августа стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Сумах. Информацию об этом подтвердила областная военная администрация. На место ударов были направлены аварийные службы.