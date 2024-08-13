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01:28, 13 августа 2024Мир

В Великобритании нашли работу для экс-премьера Бориса Джонсона

Sky News: экс-премьер Борис Джонсон может стать главредом The Daily Telegraph
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: MFA Russia Press Service / Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может занять один из постов в ежедневной газете The Daily Telegraph. Политика рассматривают на должность главреда издания, сообщает телеканал Sky News.

«Джонсон провел неформальные переговоры с [экс-министром финансов королевства] Назимом Захави о возможной работе в издательстве газеты правого толка», — отметили журналисты.

Как уточняется, Захави ведет диалог о приобретении The Daily Telegraph и The Spectator. Источники телеканала также утверждают, что бывший министр финансов сам предлагал взять Джонсона в редакцию одного из изданий в разговорах с потенциальными инвесторами.

Как известно, сам политик работал в The Telegraph еще до начала своей политической карьеры и до сих пор периодически пишет колонку для него.

Ранее Борис Джонсон изложил в статье для издания Daily Mail свое видение, как может закончиться конфликт на Украине, если в США к власти придет республиканец Дональд Трамп. По его мнению, именно Трамп может закончить конфликт на выгодных для Киева и Запада условиях.

Джонсон также призвал Запад увеличить военную помощь Украине и снять ограничения на удары вглубь российской территории, что должно заставить РФ отступить.

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      Марина Совина
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