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11:08, 13 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ указали на очень тяжелую ситуацию на покровском направлении

Офицер ВСУ с позывным Алекс: на покровском направлении все очень грустно

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На фоне операции украинских войск в Курской области, общество на Украине забыло о покровском направлении, на котором «все очень грустно». На тяжелую ситуацию на фронте указал в Telegram офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«Все очень грустно на покровском направлении, без преувеличения. (...) Даже в СМИ многих никому не сдалось покровское и другие направления, когда есть победа», — говорится в публикации.

Военный призвал смотреть на ситуацию на фронте трезво и целостно, иначе «потом будет очень больно».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что российские войска нарастили темпы наступления на всей линии боевого соприкосновения. По словам главы государства, темпы продвижения увеличились в полтора раза.

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      Глеб Палехов
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