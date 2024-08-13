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17:18, 13 августа 2024Ценности

Внешность 68-летнего Мела Гибсона в шортах и с седой бородой оценили в сети

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Внешность австралийского и американского актера Мела Гибсона на публичном мероприятии оценили в сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

68-летний артист посетил церемонию вручения премии актеру Винсу Вону на голливудской «Аллее славы» в Лос-Анджелесе. Так, он предстал перед камерой в белой рубашке поло, сине-голубых шортах чуть ниже колена и черных кроссовках. Кроме того, образ звезды дополняли седые волосы и борода.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Мне он кажется красиво и естественно постаревшим», «Действительно постарел и принял себя таким, какой он есть. Никакой пластики», «Выглядит потрясающе, расслабленно и умиротворенно», «Он не изменился, просто стал старше, как и все мы», «Старый и седой», «Выглядит хорошо, если не считать шорт», «Старый и морщинистый, но узнаваемый», — заявили юзеры.

Ранее в августе в сети восхитились внешностью 69-летнего американского актера, режиссера и музыканта Кевина Костнера на фото с отдыха.

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      Карина Черных
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      Внешность 68-летнего Мела Гибсона в шортах и с седой бородой оценили в сети

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