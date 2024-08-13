Встречный бой ВС России против бронемашин ВСУ в Курской области попал на видео

Встречный бой бронетранспортеров БТР-82А Вооруженных сил (ВС) России против украинских бронированных машин БТР-4Е в Курской области попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
По данным авторов, боестолкновение произошло в районе населенного пункта Гирьи Беловского района.
В результате огнем российских военных уничтожены три бронетранспортера и пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ).
12 августа МО РФ раскрыло данные по потерям украинских войск в Курской области. За минувшие сутки подразделения ВСУ потеряли до 260 бойцов. За все время боев под Курском, начиная с 6 августа, армия Украины лишилась до 1610 солдат. Бои на территории российского региона продолжаются.