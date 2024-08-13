Японский депутат прокомментировал присоединение Токио к антироссийским санкциям

Судзуки: присоединение Токио к антироссийским санкциям было неправильным

Присоединение Токио к антироссийским санкциям было неправильным и опасным. Так решение Японии прокомментировал депутат верхней палаты парламента страны Мунэо Судзуки в беседе с ТАСС.

«Два года и четыре месяца назад президент США Байден говорил, что из-за экономических санкций Россия отступит через два месяца. Это совершенно неправильное мышление. Я глубоко понимал, что решение Японии, следующей за позицией Байдена, неправильное и опасное», — сказал Судзуки.

Ранее Судзуки заявил, что США должны принести извинения перед Японией и ее народом за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. По его словам, президент США Джо Байден в ходе прошлогоднего саммита «Группы семи» (G7) должен был извиниться перед японским народом.