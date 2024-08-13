Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:43, 13 августа 2024Мир

Японский депутат прокомментировал присоединение Токио к антироссийским санкциям

Судзуки: присоединение Токио к антироссийским санкциям было неправильным
СюжетСаммит G7

Фото: Reuters Photographer / Reuters

Присоединение Токио к антироссийским санкциям было неправильным и опасным. Так решение Японии прокомментировал депутат верхней палаты парламента страны Мунэо Судзуки в беседе с ТАСС.

«Два года и четыре месяца назад президент США Байден говорил, что из-за экономических санкций Россия отступит через два месяца. Это совершенно неправильное мышление. Я глубоко понимал, что решение Японии, следующей за позицией Байдена, неправильное и опасное», — сказал Судзуки.

Ранее Судзуки заявил, что США должны принести извинения перед Японией и ее народом за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. По его словам, президент США Джо Байден в ходе прошлогоднего саммита «Группы семи» (G7) должен был извиниться перед японским народом.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      МАГАТЭ опубликовало заявление по Запорожской АЭС. Что показал осмотр места пожара на градирне атомной электростанции?

      Боец ВС России назвал БМП Bradley на вооружении у ВСУ расходником

      Экс-сотрудник ЦРУ назвал атаку ВСУ на Курскую область бессмысленной

      Возможность переговоров России и Украины в декабре оценили

      Интерес россиян к кредитам взлетел

      Девушка забыла закрыть окно перед сексом и удивилась реакции соседей

      Трамп призвал не допустить союза России и Китая

      Встречный бой ВС России против бронемашин ВСУ в Курской области попал на видео

      Депутат Госдумы предложил запретить детское шампанское

      Японский депутат прокомментировал присоединение Токио к антироссийским санкциям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше