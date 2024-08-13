Захарова ответила на слова Массрали о нежелании ЕС комментировать ситуацию под Курском

Захарова пообещала напоминать ЕС, что они не комментируют то, в чем не участвуют

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала напоминать представителю внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Набиле Массрали ее же слова о том, что Евросоюз не комментирует те события, в которых не участвует сам. Об этом дипломат написала в своем официальном Telegram-канале.

Представитель российского внешнеполитического ведомства процитировала слова Массрали о нежелании ЕС комментировать события в Курской области, поскольку объединение не участвует в них.

«Гениальная Набила, запомните на будущее свои же слова: Евросоюз не комментирует то, в чем не участвует. Если забудете, я напомню», — написала она.

Ранее Захарова призвала международные организации осудить вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию. По ее словам, действия украинской армии в приграничных российских регионах носят террористический характер.