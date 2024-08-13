Жена участника СВО набросилась на жителя Донбасса из-за его отдыха вместо службы на фронте

В Краснодарском крае жена участника СВО набросилась на мужчину из-за его отдыха

В Краснодарском крае жена участника специальной военной операции (СВО) на Украине набросилась на жителя Донбасса из-за его отдыха в баре вместо службы на фронте. Инцидент попал на видео, ролик публикует Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Как сообщает канал, в начале вечера ведущий познакомил гостей заведения друг с другом, задав вопрос каждому: кто откуда приехал на отдых. Через некоторое время одна из посетительниц предъявила претензии семейной паре из Донбасса.

На кадрах с камеры видеонаблюдения в баре видно, как молодая женщина подошла к сидевшему за столиком мужчине и заявила, что ее муж находится на СВО, а пара из Донбасса в это время пьет вино и отдыхает на море. Посетители заведения пытались остановить конфликт, не подпуская жену бойца СВО к отдыхающему. При этом один из мужчин ударил жителя Донбасса.

Ролик заканчивается тем, что в баре разбивается аквариум, и вода огромным потоком заполняет помещение. По данным канала, бутылку в аквариум запустила якобы жена бойца СВО. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

В 2023 году в Крыму охрана ночного клуба избила волонтера, помогающего участникам СВО и постоянно бывающего в зоне боевых действий, а также его жену. Мужчина рассказал, что после госпитализации охранники предлагали ему деньги в качестве компенсации. Получив отказ, они стали угрожать, в том числе угрозы поступали детям россиянина.