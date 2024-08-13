Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:10, 13 августа 2024Россия

Жена участника СВО набросилась на жителя Донбасса из-за его отдыха вместо службы на фронте

В Краснодарском крае жена участника СВО набросилась на мужчину из-за его отдыха

В Краснодарском крае жена участника специальной военной операции (СВО) на Украине набросилась на жителя Донбасса из-за его отдыха в баре вместо службы на фронте. Инцидент попал на видео, ролик публикует Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Как сообщает канал, в начале вечера ведущий познакомил гостей заведения друг с другом, задав вопрос каждому: кто откуда приехал на отдых. Через некоторое время одна из посетительниц предъявила претензии семейной паре из Донбасса.

На кадрах с камеры видеонаблюдения в баре видно, как молодая женщина подошла к сидевшему за столиком мужчине и заявила, что ее муж находится на СВО, а пара из Донбасса в это время пьет вино и отдыхает на море. Посетители заведения пытались остановить конфликт, не подпуская жену бойца СВО к отдыхающему. При этом один из мужчин ударил жителя Донбасса.

Ролик заканчивается тем, что в баре разбивается аквариум, и вода огромным потоком заполняет помещение. По данным канала, бутылку в аквариум запустила якобы жена бойца СВО. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

В 2023 году в Крыму охрана ночного клуба избила волонтера, помогающего участникам СВО и постоянно бывающего в зоне боевых действий, а также его жену. Мужчина рассказал, что после госпитализации охранники предлагали ему деньги в качестве компенсации. Получив отказ, они стали угрожать, в том числе угрозы поступали детям россиянина.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Одна из бригад ВСУ заявила о заходе ВС России в Торецк

      Россиянам стало проще найти пару

      Главу МИД Литвы заподозрили в намерении бежать из страны

      В МИД Украины прокомментировали угрозу Минска закрыть посольство

      В США предрекли урегулирование конфликта на Украине по предложениям Путина

      Экстренную госпитализацию Треповой из колонии опровергли

      Медведев пообещал Украине «самые разные последствия» за атаку на Курскую область

      Мошенники попытались завладеть недвижимостью Ларисы Долиной за границей

      53-летняя Эвелина Хромченко раскрыла секрет стройности

      Москвичам пообещали возвращение лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше