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21:37, 14 августа 2024Мир

Байден пошутил о желании стать блогером

NBC: Байден пошутил, что станет блогером после окончания президентского срока

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден в шутку заявил о том, что желает стать блогером после окончания президентского срока. Об этом он рассказал на встрече с блогерами, передает телеканал NBC News.

«В ваш бизнес хотят больше людей, чем в какой-либо другой. По-вашему, куда я пойду, когда выйду на пенсию? У меня есть контакты. Я позвал вас в Белый дом, потому что ищу работу», — пошутил глава государства.

Президентские полномочия Байдена истекают 20 января 2025 года. Он отказался от участия в выборах в пользу вице-президента страны Камалы Харрис, которая наряду с Дональдом Трампом является претендентом на пост президента США.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп дал интервью американскому предпринимателю Илону Маску. Он сравнил Джо Байдена с овощем, добавив, что тот «едва мог ходить» на кадрах с отдыха.

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      Артём Верейкин
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