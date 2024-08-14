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14:23, 14 августа 2024Бывший СССР

«Был обычным парнем». Друг комбрига ВСУ, отказавшегося нападать на Курскую область, рассказал о его прошлом

Экс-командир бригады ВСУ Ишкулов учился в Одессе и мечтал стать военным

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Друг детства бывшего командира десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиля Ишкулова, который проходит фигурантом уголовного дела о нападении на Курскую область, рассказал о его прошлом.

Живущий в России 38-летний мужчина Дмитрий рассказал, что учился с ним в одной школе и затем общался в студенческие годы, но учились они в вузах в разных городах. 36-летний Ишкулов заканчивал школу в Скадовске, и, вероятно, родился в этом городе. Вместе они иногда играли на пляже в волейбол и футбол.

Был обычным парнем, ничем сверхъестественным не выделялся. Мечтал всегда быть военным, пошел в институт

Дмитрийдруг детства Эмиля Ишкулова

Он не смог назвать конкретный вуз, но отметил, что он находится в Одессе.

Собеседник также добавил, что знал и его маму, которая была обычной женщиной, которая «всегда беспокоилась, где ее ребенок». Есть ли у Ишкулова собственная семья, неизвестно. Дмитрий отметил, что общение между ними давно прервалось.

Ишкулов стал фигурантом дела СК РФ о нападении на Курскую область

Следственный комитет России сообщил, что Эмиль Ишкулов, указанный как командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ проходит по делу об атаке на приграничные регионы России.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ему, а также комбригу 22-й бригады Владимиру Пипко, вменяется совершение теракта, убийство и покушение. Российские следователи выясняют личности других должностных лиц, отдавших незаконные приказы. Пострадавшие жители региона признаны потерпевшими по уголовному делу.

Ишкулова сняли с должности перед атакой на российские территории

При этом еще в конце июля сообщалось, что Ишкулова сняли с должности. Десантники из бригады выступили против увольнения, записав видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Почему командиры, которые пользуются бесспорным авторитетом, неугодны для высшего руководства ВСУ? Поскольку не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать о реальном положении дел. И не кладут бездумно людей в ожидании орденов», — заявили в своем обращении военнослужащие.

При этом сообщалось, что сам Ишкулов связал свое увольнение с «отказом от заведомо невыполнимой боевой задачи». После атаки на Курскую область были выдвинуты предположения, что имелось в виду как раз вторжение на российскую территорию.

Фото: IZ.RU / Reuters

Видео с военными вызвало скандал в социальных сетях. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинил командование ВСУ в некомпетентности и призвал уволить с должности главнокомандующего армии Александра Сырского. По мнению парламентария, нынешнее руководство украинских войск боится, что Вооруженные силы возглавят новые лица, и поэтому избавляется от популярных командиров.

Он добавил, что к уголовной ответственности необходимо привлечь экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, и подчеркнул, что в проблемах армии виноват президент Украины Владимир Зеленский.

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При этом в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ заявили, что Ишкулова намерены назначить на более высокий пост, чтобы применить его «знание, навыки и лидерские качества» для более масштабных задач. Однако он сам опроверг официальную версию: «Ну как повышение? Сейчас на должность командира бригады пришел мой заместитель. Вместо этого я иду на его должность — заместителя начальника разведки». Более того, Ишкулов подтвердил, что отставка связана с отказом от выполнения «нереалистичной задачи».

Бригада Ишкулова составила костяк войск, напавших на Курскую область

6 августа крупная группировка ВСУ, усиленная артиллерией и тяжелой западной техникой, начала операцию в российском приграничье и проникла на территорию Курской области.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», 80-я бригада, где был снят с должности Ишкулов, составила костяк операции вместе с еще одной десантной и двумя мехбригадами ВСУ. По информации издания «Страна.ua», она участвовала в прорыве российской границы у контрольно-пропускного пункта «Суджа».

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