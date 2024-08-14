Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:45, 14 августа 2024Экономика

Деньги российских компаний застряли за рубежом

Bloomberg: из-за задержек платежей деньги компаний из России застряли за рубежом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российские компании столкнулись с резким увеличением объема наличных средств за рубежом. Деньги стали застревать из-за задержек платежей вследствие угрозы вторичных финансовых санкций США, сообщает Bloomberg.

С начала 2024 года иностранные финансовые активы бизнеса из РФ выросли почти на 45 долларов по сравнению с приростом в 21 миллиард за аналогичный период прошлого года. Хотя часть из них приходится на инвестиции за рубежом, тенденцию в том числе объясняют накоплением дебиторской задолженности из-за трудностей с международными платежами.

Задержки с расчетами между российскими импортерами и экспортерами и их зарубежными контрагентами не привели к коллапсу торговли, но сокращают ликвидность, и в результате нехватки юаней в российских банках растут издержки плательщиков. Российским корпорациям приходится дольше ждать, чтобы получить деньги за отгрузки, и производить платежи за импорт с большим временным запасом, что приводит, по сути, к принудительному кредитованию.

Китайские банки стали делить юани на «чистые» и «грязные», то есть связанные с расчетами с Россией и купленные на площадках, попавших под санкции. Такие юани стало сложнее использовать в операциях. Кроме того, финансовые компании КНР постепенно прекращают продажу валюты Мосбирже и ряду отечественных банков, что в совокупности порождает нехватку юаней. Одновременно растут трудности с конвертацией валюты и ее привлечением.

На фоне нехватки юаней российские банки в июне 2024 года резко сократили выдачу валютных кредитов бизнесу. Суммарный объем таких валютных займов упал по сравнению с маем на 27,6 процента, до 420,9 миллиарда рублей (34,99 миллиарда юаней). Этот показатель стал минимальным с ноября 2023 года (за исключением сезонного спада кредитования в январе). По словам главного экономиста по России Bloomberg Economics Александра Исакова, юани в России не закончились, скорее дефицит ликвидности связан с неравным распределением китайской валюты между организациями в условиях санкций.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал изложил «весь расклад» по вторжению ВСУ. Киев хотел захватить Курскую АЭС за шесть дней

      Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

      «Был обычным парнем». Друг комбрига ВСУ, отказавшегося нападать на Курскую область, рассказал о его прошлом

      МИД России оценил попытки Украины достичь целей в Курской области

      В МИД предсказали крах режима Зеленского на Украине

      Минобороны России раскрыло суточные потери ВСУ на курском направлении

      Стало известно об увеличении теневого флота России

      В Германии решили отказаться от почитания нацистов

      Российский учитель выиграл медали нацистов на интернет-аукционе и попал под статью

      Минобороны отчиталось об обстановке в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше