Деньги российских компаний застряли за рубежом

Bloomberg: из-за задержек платежей деньги компаний из России застряли за рубежом

Российские компании столкнулись с резким увеличением объема наличных средств за рубежом. Деньги стали застревать из-за задержек платежей вследствие угрозы вторичных финансовых санкций США, сообщает Bloomberg.

С начала 2024 года иностранные финансовые активы бизнеса из РФ выросли почти на 45 долларов по сравнению с приростом в 21 миллиард за аналогичный период прошлого года. Хотя часть из них приходится на инвестиции за рубежом, тенденцию в том числе объясняют накоплением дебиторской задолженности из-за трудностей с международными платежами.

Задержки с расчетами между российскими импортерами и экспортерами и их зарубежными контрагентами не привели к коллапсу торговли, но сокращают ликвидность, и в результате нехватки юаней в российских банках растут издержки плательщиков. Российским корпорациям приходится дольше ждать, чтобы получить деньги за отгрузки, и производить платежи за импорт с большим временным запасом, что приводит, по сути, к принудительному кредитованию.

Китайские банки стали делить юани на «чистые» и «грязные», то есть связанные с расчетами с Россией и купленные на площадках, попавших под санкции. Такие юани стало сложнее использовать в операциях. Кроме того, финансовые компании КНР постепенно прекращают продажу валюты Мосбирже и ряду отечественных банков, что в совокупности порождает нехватку юаней. Одновременно растут трудности с конвертацией валюты и ее привлечением.

На фоне нехватки юаней российские банки в июне 2024 года резко сократили выдачу валютных кредитов бизнесу. Суммарный объем таких валютных займов упал по сравнению с маем на 27,6 процента, до 420,9 миллиарда рублей (34,99 миллиарда юаней). Этот показатель стал минимальным с ноября 2023 года (за исключением сезонного спада кредитования в январе). По словам главного экономиста по России Bloomberg Economics Александра Исакова, юани в России не закончились, скорее дефицит ликвидности связан с неравным распределением китайской валюты между организациями в условиях санкций.