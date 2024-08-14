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23:50, 14 августа 2024Мир

Французская префектура отказалась пускать российский фрегат в порт

Фрегат «Штандарт» не пустили во французский порт города Гранвиль на фестиваль

Фото: Alexander Demianchuk / Reuters

Префектура французского департамента Манш не пустила российский фрегат «Штандарт» в порт города Гранвиль. Об этом сообщила газета La Manche Libre со ссылкой на коммюнике.

Отмечается, что фрегат должен был принять участие в фестивале парусных судов. В документе отмечается, что «копии исторических судов вошли в запрет на заход в порты стран-членов Евросоюза для кораблей, плавающих или плававших под российским флагом до 24 февраля 2022 года».

Ранее Испания, несмотря на существующие антироссийские санкции, разрешила пришвартоваться в порту Виго парусному фрегату «Штандарт» из России. Судно зашло в порт для пополнения провианта и ремонта на строго отведенный промежуток времени, «чтобы отбытие судна состоялось как можно скорее».

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      Марина Совина
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