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00:34, 14 августа 2024Наука и техника

В США предложили бесплатно заряжать электромобили

Корпорация Ford предложила в США бесплатные часы для зарядки электрокаров

Фото: Rolf Vennenbernd / Globallookpress.com

Американская корпорация Ford предложила льготные часы для зарядки фирменных электрокаров. На это обратило внимание издание The Verge.

По словам журналистов медиа, уникальная для рынка услуга стала доступна в штате Техас. Ford совместно с одним из крупнейших поставщиков электроэнергии TXU Energy предложила скидку в размере 100 процентов на коммунальные услуги в случае зарядки электромобилей в определенные часы.

На бесплатную зарядку смогут рассчитывать владельцы электромобилей Ford, зарегистрировавшиеся в программе Free EV Miles. Владельцы электрокаров смогут льготно заряжать свои автомобили в период с 19:00 до 13:00.

По словам представителей Ford, бесплатное 18-часовое окно ввели для того, чтобы популяризовать автомобили с электрическим двигателем. В настоящее время программа доступна только для владельцев машин Ford, но в будущем может быть расширена на пользователей других электрокаров. Программа Free EV Miles рассчитана до 2026 года с возможностью продления.

В начале августа стало известно, что в Китае продажи электрокаров и гибридных автомобилей впервые превысили продажи традиционных машин. На новые энергетические автомобили (NEV) пришлось 50,7 процента рынка.

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      Андрей Ставицкий
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