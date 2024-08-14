В США предложили бесплатно заряжать электромобили

Американская корпорация Ford предложила льготные часы для зарядки фирменных электрокаров. На это обратило внимание издание The Verge.
По словам журналистов медиа, уникальная для рынка услуга стала доступна в штате Техас. Ford совместно с одним из крупнейших поставщиков электроэнергии TXU Energy предложила скидку в размере 100 процентов на коммунальные услуги в случае зарядки электромобилей в определенные часы.
На бесплатную зарядку смогут рассчитывать владельцы электромобилей Ford, зарегистрировавшиеся в программе Free EV Miles. Владельцы электрокаров смогут льготно заряжать свои автомобили в период с 19:00 до 13:00.
По словам представителей Ford, бесплатное 18-часовое окно ввели для того, чтобы популяризовать автомобили с электрическим двигателем. В настоящее время программа доступна только для владельцев машин Ford, но в будущем может быть расширена на пользователей других электрокаров. Программа Free EV Miles рассчитана до 2026 года с возможностью продления.
В начале августа стало известно, что в Китае продажи электрокаров и гибридных автомобилей впервые превысили продажи традиционных машин. На новые энергетические автомобили (NEV) пришлось 50,7 процента рынка.