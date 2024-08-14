ФСБ раскрыла аферу в российской больнице

ФСБ задержала начальника отдела безопасности больницы Миасса, возбуждено дело

Сотрудники ФСБ раскрыли аферу в больнице Миасса и задержали ее организатора, занимающего пост начальника отдела безопасности медучреждения. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления ведомства по Челябинской области Татьяна Соснина.

По ее словам, задержанный совершил мошенничество, фиктивно трудоустроив в городскую больницу рабочих. ФСБ установила, что с 2019 по 2024 год начальник отдела безопасности получал их зарплату на банковские карты. Таким образом он похитил свыше шести миллионов рублей.

Следственный комитет России на основании материалов ФСБ возбудил уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение в мошенничестве, у него проведены обыски, решается вопрос о его аресте.

20 июня в Удмуртии ФСБ задержала замначальника Управтодора за ущерб в размере 11 миллионов рублей.