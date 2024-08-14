Грабители попытались отнять сумку у туриста на пляже Гоа и лишили его жизни

DH: турист из Дели дал отпор грабителям на пляже Гоа и получил удар ножом

Грабители попытались отнять сумку у туриста из Дели на пляже популярного азиатского курорта Гоа и лишили его жизни. Подробностями истории поделилось издание Deccan Herald (DH).

Вечером 11 августа 20-летний Хариш Танвар пошел на пляж Бага и присел отдохнуть в уединенном месте. В этот момент на него напали трое злоумышленников. Молодой человек попытался дать им отпор и получил удар ножом. Бездыханного Танвара обнаружили утром на следующий день.

Как пишет источник, позже полиция арестовала трех подозреваемых: Сахила Кумара, Нура Хана и Сунила Вишвакарму. Все они признались в преступлении и были заключены под стражу.

В начале августа голландский турист попал в больницу в критическом состоянии после драки у ночного клуба в Италии. Грабители напали на мужчину на улице и ударили его ножом в грудь.

