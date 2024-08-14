Инстасамку обвинили в плагиате песни

Пользователи соцсети уличили Инстасамку в плагиате песни

Российскую рэпершу Дарью Зотееву, более известную как Инстасамка, обвинили в плагиате после того, как она опубликовала отрывок своего нового трека. На это обратил внимание сайт «Страсти».

Артистка поделилась в своих соцсетях видео с отдыха и сообщила, что ее новая песня под названием «Так хочу» выйдет 23 августа. При этом некоторые пользователи сети обратили внимание на то, что мотив трека напоминает им другое произведение. «Что-то напоминает этот минус... А, точно, песню Inna — Hot», — написал один из них.

Сама рэперша на данный момент никак не отреагировала на обвинения.

Ранее адвокат Андрей Алешкин оценил шансы Инстасамки отсудить миллионы рублей у популярной сети доставки блюд японской кухни «Ёбидоёби».