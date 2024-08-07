Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:12, 7 августа 2024Культура

Шансы Инстасамки отсудить миллионы рублей у популярной сети доставки оценили

Юрист Алешкин оценил шансы Инстасамки отсудить 3 миллиона рублей у «Ёбидоёби»

Фото: @instasamka

Адвокат Андрей Алешкин оценил шансы российской рэперши Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, отсудить миллионы рублей у популярной сети доставки блюд японской кухни «Ёбидоёби». Его слова приводит «ФедералПресс».

По его мнению, сумма компенсации будет значительно ниже запрошенной. «Практика судов уже устоялась. В компании ответчика это понимают и потому не спешат расставаться с деньгами. Все логично, любое дело можно затянуть на год, а там и компании может не быть», — сказал юрист, предположив, что ответчики выбрали «стратегию выжидания».

Ранее директор Инстасамки объяснил решение судиться с популярной сетью доставки японской кухни. Артистка подала иск к компании на 3,3 миллиона рублей за использование в рекламе ее трека «За деньги да». Она утверждает, что в компания «Ёбидоёби» сначала пытались купить права, но, получив отказ, «из вредности сняли оскорбительную пародию».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?

      Полковник высказался о резервах ВСУ

      Из российского города не смогли убрать Ленина

      В атакованную ВСУ Курскую область прибыли медики со всей России

      В российском регионе заметили комариный смерч

      Шансы Инстасамки отсудить миллионы рублей у популярной сети доставки оценили

      Бывшего российского прокурора осудили за покушение на получение крупной взятки

      Внук Никулина ответил недовольным «воскрешением» артиста людям

      Одна из стран Южной Азии решила закупать халяль-продукцию из России

      Турист пропал без вести в Таиланде за пять минут до прибытия в аэропорт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше