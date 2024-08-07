Шансы Инстасамки отсудить миллионы рублей у популярной сети доставки оценили

Юрист Алешкин оценил шансы Инстасамки отсудить 3 миллиона рублей у «Ёбидоёби»

Адвокат Андрей Алешкин оценил шансы российской рэперши Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, отсудить миллионы рублей у популярной сети доставки блюд японской кухни «Ёбидоёби». Его слова приводит «ФедералПресс».

По его мнению, сумма компенсации будет значительно ниже запрошенной. «Практика судов уже устоялась. В компании ответчика это понимают и потому не спешат расставаться с деньгами. Все логично, любое дело можно затянуть на год, а там и компании может не быть», — сказал юрист, предположив, что ответчики выбрали «стратегию выжидания».

Ранее директор Инстасамки объяснил решение судиться с популярной сетью доставки японской кухни. Артистка подала иск к компании на 3,3 миллиона рублей за использование в рекламе ее трека «За деньги да». Она утверждает, что в компания «Ёбидоёби» сначала пытались купить права, но, получив отказ, «из вредности сняли оскорбительную пародию».