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18:48, 14 августа 2024Моя страна

Из Курской области эвакуируют более 300 кошек и собак

RT: активисты эвакуируют из Курской области более 300 кошек и собак

Активисты спасут из Курской области, где проходили бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ), более 300 кошек и собак. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

На роликах, опубликованных источником, видно животных, которые перемещаются в вольерах. Как уточняет источник, среди активистов есть и студенты. Отмечается, что эвакуированных животных разместят в приютах Москвы.

Ранее в августе по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Курск отправили автобусы, чтобы доставить людей в пункты временного размещения. Их сопровождали фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции Московской области.

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      Марк Успенский
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