Из Курской области эвакуируют более 300 кошек и собак

RT: активисты эвакуируют из Курской области более 300 кошек и собак

Активисты спасут из Курской области, где проходили бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ), более 300 кошек и собак. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

На роликах, опубликованных источником, видно животных, которые перемещаются в вольерах. Как уточняет источник, среди активистов есть и студенты. Отмечается, что эвакуированных животных разместят в приютах Москвы.

Ранее в августе по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Курск отправили автобусы, чтобы доставить людей в пункты временного размещения. Их сопровождали фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции Московской области.

