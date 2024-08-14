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06:11, 14 августа 2024Мир

В Японии призвали убедить США в необходимости мирных переговоров по Украине

Экс-дипломат Того: Япония должна убедить США в необходимости мира на Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Япония в качестве союзника должна сказать США о необходимости убедить Украину сесть за стол мирных переговоров, заявил Кадзухико Того, экс-глава департамента Европы и Азии МИД Японии. Об этом пишет РИА Новости.

«Чтобы сохранить целостность Украины как страны, нужна территория и нужен народ. Так сохраните вашу территорию и народ!», — отметил дипломат. По мнению эксперта, убедить президента Украины Владимира Зеленского может американский президент Джо Байден.

«Япония должна сказать Байдену как союзник, что пора сделать первый шаг. Это нужно самой Америке, так как (— прим. "Ленты.ру") будет крупнейшим кризисом для США», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что США и Япония рассматривают сотрудничество в оборонной сфере, чтобы увеличить количество поставляемых на Украину боеприпасов.

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      Марина Совина
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