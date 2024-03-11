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08:42, 11 марта 2024Мир

США задумали вступить в переговоры с Японией для помощи Украине

Yomiuri: США и Япония обсудят сотрудничество для поставок боеприпасов Украине

Фото: Unsplash

США и Япония рассматривают сотрудничество в оборонной сфере, чтобы увеличить количество поставляемых на Украину боеприпасов. Об этом написала газета Yomiuri со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что стороны разрабатывают соглашение в преддверии встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена 10 апреля в Вашингтоне. Основной темой встречи станет поиск методов, с помощью которых Токио увеличит арсенал американских вооружений.

В США опасаются, что может возникнуть кризис, связанный с дефицитом артиллерийских снарядов и ракет из-за продолжительной помощи Киеву.

Ранее Украина попросила финансовую помощь в других странах на фоне задержек из США. Об этом заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

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      Марина Совина
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