США задумали вступить в переговоры с Японией для помощи Украине

Yomiuri: США и Япония обсудят сотрудничество для поставок боеприпасов Украине

США и Япония рассматривают сотрудничество в оборонной сфере, чтобы увеличить количество поставляемых на Украину боеприпасов. Об этом написала газета Yomiuri со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что стороны разрабатывают соглашение в преддверии встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена 10 апреля в Вашингтоне. Основной темой встречи станет поиск методов, с помощью которых Токио увеличит арсенал американских вооружений.

В США опасаются, что может возникнуть кризис, связанный с дефицитом артиллерийских снарядов и ракет из-за продолжительной помощи Киеву.

Ранее Украина попросила финансовую помощь в других странах на фоне задержек из США. Об этом заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.