Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:20, 14 августа 2024Наука и техника

В России начали выпуск универсальных безэкипажных катеров

«Известия»: в России начали выпуск универсальных безэкипажных катеров

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В России началось производство универсальных, многофункциональных безэкипажных катеров, способных перевозить 20 килограммов груза, пишет газета «Известия».

Как отметило издание, также их можно использовать как «камикадзе» или платформу для двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Генеральный директор компании-разработчика «ОСК-Технологии» Алексей Васильев рассказал, что на катер или лодку можно установить систему, которая позволяет управлять ими.

«Управление дроном достигается с помощью приводов, изменяющих поворот руля или мотора. Они же позволяют дистанционно управлять газом, переключать передачи, менять направление хода вперед-назад», — указал он. Компактный приемник-передатчик с антенной крепится на плавстредстве. Васильев добавил, что новинка в ближайшем будущем будет передана войскам в зоне проведения спецоперации (СВО).

Ранее сообщалось, что мощности холдинга KMZ подготовили для серийного производства безэкипажных катеров типа «Одуванчик».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Байден впервые отреагировал на вылазку ВСУ в Курскую область

      В США ответили на вопрос о целях вылазки Украины в Россию

      В России начали выпуск универсальных безэкипажных катеров

      Капитан британской подлодки с ядерными ракетами снял порноролик во время плавания

      Раскрыты самые частые травмы пениса во время секса

      Российские военные оставили послания в доме в одном из сел Курской области

      Белоусов встретился с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и ЦАР

      В российском городе автомобиль выехал на тротуар и сбил пятерых

      В России назвали ООН заложниками США

      Российские военные ударили по приготовленным к переброске в Курскую область частям ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше