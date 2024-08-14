«Известия»: в России начали выпуск универсальных безэкипажных катеров

В России началось производство универсальных, многофункциональных безэкипажных катеров, способных перевозить 20 килограммов груза, пишет газета «Известия».

Как отметило издание, также их можно использовать как «камикадзе» или платформу для двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Генеральный директор компании-разработчика «ОСК-Технологии» Алексей Васильев рассказал, что на катер или лодку можно установить систему, которая позволяет управлять ими.

«Управление дроном достигается с помощью приводов, изменяющих поворот руля или мотора. Они же позволяют дистанционно управлять газом, переключать передачи, менять направление хода вперед-назад», — указал он. Компактный приемник-передатчик с антенной крепится на плавстредстве. Васильев добавил, что новинка в ближайшем будущем будет передана войскам в зоне проведения спецоперации (СВО).

Ранее сообщалось, что мощности холдинга KMZ подготовили для серийного производства безэкипажных катеров типа «Одуванчик».