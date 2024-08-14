Российский посол рассказал об ограничениях использования ракет Storm Shadow против РФ

Келин: Украине можно бить Storm Shadow лишь в «международно признанных» границах

Великобритания разрешила Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать крылатые ракеты Storm Shadow только в пределах «международно признанной» территории страны, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что первичная позиция британской стороны, о которой она публично заявила в мае 2023 года, остается неизменной.

«Данные системы были переданы для применения в пределах "международно признанной" территории Украины в целях самообороны с учетом положений международного гуманитарного права», — рассказал он об ограничениях использования оружия против РФ.

Он напомнил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow очень размыты. Это дает СМИ повод трактовать их по-разному, заключил Келин.

Ранее представитель канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства заявил, что Лондон не разрешал Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow при атаке в Курской области.