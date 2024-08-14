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16:10, 14 августа 2024Наука и техника

Обнаружен новый вид вымершего моржеподобного существа

В отложениях Северной Атлантики обнаружили новый вид древних моржей

Фото: Morris Mac Matzen / Reuters

Группа палеонтологов из Университета Цукубы в Японии сделала открытие, обнаружив новый вид вымершего моржеподобного млекопитающего рода Ontocetus в отложениях нижнего плейстоцена в Северной Атлантике. Этот вид, получивший название Ontocetus posti, был описан в журнале PeerJ.

Окаменелости Ontocetus posti были найдены в Норвиче, Великобритания, и Антверпене, Бельгия. Изначально считалось, что они принадлежат другому виду, Ontocetus emmonsi, но детальный анализ челюстей позволил выделить существо как отдельный вид благодаря уникальному сочетанию анатомических признаков.

Животное демонстрирует удивительное сходство в адаптации к питанию с современным моржом (Odobenus rosmarus), что подчеркивает случай конвергентной эволюции.

Анатомические особенности включают четыре зуба, идущих за клыками, более крупного нижнего клыка и короткого нижнечелюстного симфиза (соединения костей правой и левой половины нижней челюсти посредством хряща). Анатомия челюстей указывает на то, что Ontocetus posti был хорошо приспособлен к всасывающему питанию, подобному тому, как питается современный морж.

Род Ontocetus возник в северной части Тихого океана и распространился в Атлантику во время миоценового перехода, вероятно, используя Центральноамериканский морской путь до закрытия Панамского перешейка. Эти миграции способствовали освоению видом новых экологических ниш.

С началом глобального похолодания в позднем плиоцене значительно изменились условия морской среды, что привело к вымиранию Ontocetus posti в раннем плейстоцене. Это вымирание открыло дорогу для доминирования более холодоустойчивого вида, современного моржа (Odobenus rosmarus)

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      Александр Еникеев
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