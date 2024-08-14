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15:49, 14 августа 2024Культура

Марк Уолберг рассказал о нестерпимой боли при сведении татуировок

Актер Марк Уолберг в течение пяти лет сводил татуировки, оставив только одну

Фото: Courtesy of Lionsgate / Globallookpress.com

Актер Марк Уолберг признался, что свел все свои татуировки, кроме одной — с именем супруги. Об этом он рассказал в специальном выпуске шоу Джимми Киммела, где ведущим выступил Джефф Голдблюм.

По словам звезды фильма «Третий лишний», процесс сведения тату, который занял 5 лет, был похож по ощущениям на пытку.

«Нестерпимая боль, это было ужасно. Они обещали, что это будет быстро, но заняло в итоге пять лет. Боль похожа на пытку. Будто раскаленное масло от бекона снова и снова капает тебе на кожу», — рассказал Уолберг.

Артист отметил, что его жена Риа, с которой они вместе уже 15 лет, оценила решение мужа оставить всего одну татуировку — ее имя на безымянном пальце. «Она сказала, что это самое милое, что я делал для нее», — признался он.

Ранее актер рассказал, почему предпочитает тренироваться в спортзале по ночам.

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      Андрей Шеньшаков
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