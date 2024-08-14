Минобороны показало кадры ударов российских штурмовиков Су-25 по ВСУ в Курской области

МО РФ показало кадры ударов штурмовиков Су-25 по ВСУ в Курской области

Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) показало кадры ударов российских штурмовиков Су-25 по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Видео начинается с момента взлета двух штурмовиков. Затем показываются кадры с камер, закрепленных на крыльях и в кабинах самолетов. В один момент боевая воздушная машина выпускает авиационную ракету.

По данным оборонного ведомства, все назначенные цели были уничтожены, экипажи штурмовиков выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром.

В этот же день Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области. На них видно, как беспилотник «Ланцет» поразил боевую бронированную машину противника в приграничном районе российского региона.