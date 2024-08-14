Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:13, 14 августа 2024Россия

Минобороны заявило о поражении топливной базы военной техники ВСУ в зоне СВО

Минобороны России: поражена топливная база военной техники ВСУ в зоне СВО

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие за минувшие сутки поразили топливную базу военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что цель удалось поразить оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. Они же поразили скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах боевых действий.

Помимо этого, за минувшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», две французские авиабомбы Hammer и три американских реактивных снаряда HIMARS.

Днем ранее, 13 августа, в зоне проведения СВО удалось поразить украинский вертолет Ми-8. Также на аэродроме базирования армия России уничтожила истребитель Су-27 Воздушных сил Украины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал изложил «весь расклад» по вторжению ВСУ. Киев хотел захватить Курскую АЭС за шесть дней

      Деньги российских компаний застряли за рубежом

      Промышленности предсказали резкую цифровизацию

      Российский замгубернатора обвинил предпринимательницу из приграничья в финансировании ВСУ

      Под Петербургом взорвался автомобиль с газовым баллоном

      В ЕС испугались ответной реакции Маска на письмо еврокомиссара

      На Украине экс-главу ОГА заподозрили в незаконном обогащении на миллионы гривен

      В российском регионе поймали 20-летнюю щуку-гиганта

      В России объяснили цель ударов украинских беспилотников по мирному населению

      Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» спасло бегство на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше