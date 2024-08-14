Минобороны заявило о поражении топливной базы военной техники ВСУ в зоне СВО

Минобороны России: поражена топливная база военной техники ВСУ в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие за минувшие сутки поразили топливную базу военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что цель удалось поразить оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. Они же поразили скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах боевых действий.

Помимо этого, за минувшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», две французские авиабомбы Hammer и три американских реактивных снаряда HIMARS.

Днем ранее, 13 августа, в зоне проведения СВО удалось поразить украинский вертолет Ми-8. Также на аэродроме базирования армия России уничтожила истребитель Су-27 Воздушных сил Украины.