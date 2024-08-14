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13:35, 14 августа 2024Бывший СССР

На Украине экс-главу ОГА заподозрили в незаконном обогащении на миллионы гривен

На Украине экс-главу ОГА подозревают в незаконном получении 56 миллионов гривен

Фото: Skrypnykov Dmytro / Shutterstock / Fotodom

На Украине руководителя государственного органа со специальным статусом и бывшего главу областной государственной администрации (ОГА) подозревают в незаконном обогащении на миллионы гривен. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По информации ведомства, экс-глава ОГА подозревается в незаконном получении более 56 миллионов гривен (свыше 123 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»). Также было установлено, что он декларировал недостоверную информацию об имеющемся у него имуществе.

«Досудебным расследованием установлено, что в 2020-2023 годах указанное лицо, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрело 21 объект недвижимого имущества и один люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены», — уточнили в САП Украины.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о незаконном обогащении и умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Ранее стало известно о задержании на Украине замминистра энергетики. Он подозревается в получении взятки в размере полумиллиона долларов.

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      Екатерина Грищенко
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