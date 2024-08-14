На Украине задержали укравших деньги на разработку защиты для танков

СБУ задержала похитивших деньги, выделенные на разработку защиты для танков

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала подозреваемых в хищении денег, выделенных на разработку динамической защиты для танков вооруженных сил страны. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Для серийного изготовления соответствующих комплектующих был заключен договор с машиностроительной компанией в Киеве. Экс-руководитель государственного предприятия и его главный бухгалтер, однако, решили за счет государственного контракта получить незаконную прибыль», — говорится в сообщении СБУ.

По данным ведомства, задержанные искусственно завысили стоимость заказанной продукции, присвоив разницу в размере почти 12 миллионов гривен (приблизительно 26 миллионов рублей). Подозреваемые обвиняются по уголовным статьям о присвоении государственных средств, легализации незаконного имущества и служебном подлоге, по которым им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее Львовская областная прокуратура сообщила о совместном с сотрудниками СБУ уничтожении более тонны героина, попавшей в страну в качестве контрабанды через Одессу. Как отмечало ведомство, наркотические вещества перевозились из Пакистана в страны Европейского союза транзитом через Украину под видом мешков с рисом.