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13:18, 14 августа 2024Бывший СССР

Львовская прокуратура уничтожила более тонны героина

Львовская прокуратура сообщила об уничтожении изъятой тонны героина

Фото: Psychonaught / Wikimedia

Львовская областная прокуратура сообщила о совместном с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) уничтожении более тонны героина, попавшей в страну в качестве контрабанды через Одессу.

Как отмечает ведомство, наркотические вещества перевозились из Пакистана в страны Европейского союза транзитом через Украину под видом мешков с рисом. Виновными в контрабанде наркотических веществ в особо крупных размерах признали четырех граждан Турции.

В феврале украинские пограничники сбили беспилотник, перевозивший 22,5 килограмма наркотического вещества. Дрон был сбит на окраине одного из пограничных населенных пунктов, отметили в ведомстве. Правоохранители установили троих причастных к преступлению лиц, у них прошли обыски, в ходе которых были изъяты еще несколько дронов.

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      Валентин Карант
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