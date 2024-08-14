На Урале участник СВО ворвался в салон красоты с гранатой из-за бывшей девушки

E1.ru: в Екатеринбурге пьяный участник СВО ворвался в салон красоты с гранатой

В Екатеринбурге пьяный участник специальной военной операции (СВО) ворвался в салон красоты на улице Крауля со страйкбольной гранатой из-за бывшей девушки. Об этом стало известно порталу E1.ru.

По сведениям издания, уралец напал на экс-возлюбленную. Девушку с ранениями на руке и ноге забрали медики.

Сотрудницы салона поделились, что от военного пахло алкоголем. Предварительно, граната, которую он принес, взорвалась. После случившегося мужчина скрылся, ему около 40 лет. Он был одет в спортивную одежду и кепку. На месте начали работать силовики.

Как разузнал Е1.ru, боец недавно вернулся в отпуск из зоны боевых действий. После расставания он продолжал преследовать бывшую, а также угрожал ее близким.

Ранее сообщалось, что в Чите ветеран ЧВК «Вагнер» избил женщину, указав ей на свое прошлое. Пострадавшей удалось сбежать на одном из проезжавших автомобилей. Злоумышленника удалось задержать.