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15:17, 14 августа 2024Россия

На Урале участник СВО ворвался в салон красоты с гранатой из-за бывшей девушки

E1.ru: в Екатеринбурге пьяный участник СВО ворвался в салон красоты с гранатой

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Екатеринбурге пьяный участник специальной военной операции (СВО) ворвался в салон красоты на улице Крауля со страйкбольной гранатой из-за бывшей девушки. Об этом стало известно порталу E1.ru.

По сведениям издания, уралец напал на экс-возлюбленную. Девушку с ранениями на руке и ноге забрали медики.

Сотрудницы салона поделились, что от военного пахло алкоголем. Предварительно, граната, которую он принес, взорвалась. После случившегося мужчина скрылся, ему около 40 лет. Он был одет в спортивную одежду и кепку. На месте начали работать силовики.

Как разузнал Е1.ru, боец недавно вернулся в отпуск из зоны боевых действий. После расставания он продолжал преследовать бывшую, а также угрожал ее близким.

Ранее сообщалось, что в Чите ветеран ЧВК «Вагнер» избил женщину, указав ей на свое прошлое. Пострадавшей удалось сбежать на одном из проезжавших автомобилей. Злоумышленника удалось задержать.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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