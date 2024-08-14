На Западе раскрыли опасения США относительно ядерного кризиса

The Economist: в Пентагоне опасаются одновременной войны с Россией, КНР и КНДР

В Пентагоне опасаются одновременного обострения конфликта с Россией, Китаем и КНДР. Об этом заявило британское издание The Economist.

«Сегодня в Пентагоне у тех, кто ожидает Конца света, новый кошмар: налицо не былой страх перед одним большим ядерным противником, а сразу перед несколькими. Как спросил один чиновник, а что если Россия нападет на страну НАТО, вынуждая США защищать Европу, затем КНР воспользуется этим и захватит Тайвань, а потом Северная Корея решит напасть на Южную?» — говорится в материале западного издания.

В этом случае одновременно возникнут три военных конфликта и три непредсказуемых ядерных кризиса, указал автор. Уточняется, что возникает вопрос, сможет ли США справиться со всеми этими конфликтами. «Судя по недавним поразительным заявлениям высокопоставленных американских чиновников, ответ на этот вопрос, видимо, будет: "вероятно, не слишком долго"», — отмечается в статье.

В издании также указали, что США готовятся к новой гонке ядерных вооружений. Там сочли, что наращивание может начаться в 2026 году, когда истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между США и Россией.

Ранее сообщалось, что аналитик Центра национальной безопасности Эллисон Роберт Питерс заявил о необходимости обновления ядерного арсенала США. По его словам, нынешнее его состояние настолько плохое, что он уже не вызывает страх у врагов.

