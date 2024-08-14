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14:43, 14 августа 2024Россия

Не сдержавший слово поехать на СВО депутат получил медаль за укрепление обороноспособности

Во Владимире депутат не сдержал обещание уехать на СВО и получил медаль

Кадр: страница «Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Вязниковского района» во «ВКонтакте»

Во Владимире депутат областного Заксобрания Роман Кавинов получил награду Минобороны. Об этом сообщает издание «День во Владимире».

Депутата наградили медалью «за вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Вскоре после публикации факт награждения попытались скрыть — сообщение на сайте Заксобрания было удалено.

Издание сообщает, что в период мобилизации Кавинов пообещал отправиться на специальную военную операцию (СВО), однако не сдержал данного слова.

В то же время сам Кавинов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» отчет о посещении пункта набора на контрактную службу. В нем он также рассказал о награждении и назвал его «большим авансом».

Ранее стало известно об уходе на СВО бывшего чиновника из Забайкальского края Ивана Лисичникова. Мужчина отправился в зону боевых действий из колонии, где отбывал срок по делу о многомиллионных взятках.

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      Алан Босиков
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