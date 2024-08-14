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15:36, 14 августа 2024Путешествия

Пара разработала план для бронирования шезлонгов в отеле и удивила подписчиков

Пара британских туристов разработала план для бронирования шезлонгов в отеле Португалии, показала его на видео и удивила подписчиков. Ролик они опубликовали в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

По словам 20-летней Эйми Миллар из Белфаста и ее бойфренда Даррага, они были вынуждены прибегнуть к крайним мерам, чтобы занять лучшие места у бассейна. На видео, снятом поздно ночью, влюбленные готовятся тайком пробраться к зоне отдыха и зарезервировать лежаки заранее. Однако у бассейна они обнаруживают, что большинство шезлонгов уже забронированы другими постояльцами.

«Я знаю, это безумие. Но здесь это обычное дело», — поделилась мнением Эйми.

В комментариях пользователи восхитились находчивостью туристов. «Я бы не смогла такое провернуть», «Отелям надо начать выделять шезлонги, иначе ситуация выйдет из-под контроля», «А я бы спустился утром и бросил полотенце на свободный лежак», — писали юзеры.

Ранее на видео попал забег туристов до шезлонгов у бассейна в отеле Испании. На записи показано, как постояльцы толпятся у двери, которая ведет к бассейну.

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      Марк Успенский
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