Под Петербургом взорвался автомобиль с газовым баллоном

В Ленобласти женщина попала в больницу после взрыва газового баллона

Под Петербургом женщина попала в больницу после того, как взорвался ее автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

ЧП произошло из-за разгерметизировавшегося газового баллона. Россиянка заправила его перед поездкой на дачу, а выехав в Ленобласть, почувствовала запах газа. Она остановилась, чтобы проверить баллон, после чего прогремел взрыв.

Женщину госпитализировали с ожогами лица первой и второй степени. Ее автомобиль, судя по опубликованной каналом фотографии, был полностью уничтожен огнем.

Ранее в Хабаровске взорвалась кабина грузовика с находившимся в ней водителем. Мужчина пробыл в кабине после взрыва 15 минут. Несмотря на это, ему удалось выжить — россиянина доставили в больницу.