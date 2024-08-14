В России высказались о решении ФРГ по подозреваемому в подрыве «Северных потоков»

Сенатор Карасин позитивно оценил ордер на арест подозреваемых в подрыве «СП»

Реакция Германии, выдача ордера на арест украинского дайвера, подозреваемого в подрыве «Северных потоков», несколько запоздали, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин. Тем не менее, он подчеркнул, что позитивно оценивает факт выдачи ордера.

«Реакция немецких властей запоздала. Мы помним, что в ответ на запросы России следовали уклончивые ответы о том, что расследование носит закрытый характер и никакой информацией в ФРГ делиться не намерены. С тех пор прошло больше двух лет. Если германское правосудие наконец дозрело до того, чтобы найти и наказать преступников, объявить их в розыск, то это позитивный факт, хоть и требующий подтверждения», — сказал Карасин.

Политик не исключил, что для установления и подтверждения всех фактов может потребоваться также и международное расследование, поскольку совершенное преступление подорвало энергетические отношения между рядом государств и нарушило систему, которая создавалась в расчете на работу в течение десятилетий.

«Насколько я знаю, подозреваемые уже разъехались из Германии, их придется отлавливать. Но эти люди должны быть найдены и наказаны, чтобы подобные преступления не повторялись», — подчеркнул сенатор.

Ранее газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу, в связи с подозрением в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».