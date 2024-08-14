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15:21, 14 августа 2024Моя страна

Полную семью амурских тигров впервые зафиксировали на видео

«Земля леопарда» опубликовала видео полной семьи амурских тигров

Полную семью амурских тигров впервые удалось зафиксировать в российском национальном парке. Кадры опубликовала в своем Telegram-канале дирекция заповедников «Земля леопарда».

Как рассказали сотрудники нацпарка, обычно тигрица воспитывает котят без участия самца. Всего в семье шесть кошек: отец, мать и четыре тигренка.

На кадрах заметно, как первым мимо фотоловушки проходит самец под номером T54M. Спустя несколько минут за ним последовала самка T28F с котятами. Мать обнюхивает маркировочное дерево, чтобы узнать, кто прошел этой дорогой ранее.

«Ученые проанализировали историю взаимодействия взрослых особей и установили, что самец T54M — не просто случайный прохожий, а именно отец запечатленных котят», — рассказали в заповеднике. По словам исследователей, эти кадры имеют огромную научную ценность.

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      Варвара Кошечкина
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