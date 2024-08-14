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14:45, 14 августа 2024Путешествия

Раскрыты подробности о поиске пропавших в море почти неделю назад россиян

Mash: пропавших в море мужчин и подростка четвертый день ищут на Сахалине

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

Двух мужчин и подростка, пропавших в море во время катания на катамаране, четвертый день ищут на Сахалине. Подробности о поисках исчезнувших почти неделю назад россиян раскрыл Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что в среду, 14 августа, к операции присоединился вертолет Ми-8, который вылетел из Хабаровского края. До этого его не могли задействовать из-за непогоды. Он уже добрался до места и будет осматривать территорию с воздуха. Кроме того, поисками занимаются местные волонтеры и сотрудники МЧС. По данным источника, они обследовали 700 километров акватории Сахалинского залива и 140 километров Амурского лимана. Тем временем Следственный комитет начал проверку о нарушении правил безопасности и эксплуатации водного транспорта.

Россиянин Сергей с 15-летним сыном Ильей прилетел на остров к брату Михаилу. Там они взяли катамаран «Байкал» и поехали на Шантарские острова, где встретились с двумя группами туристов. 9 августа мужчины и подросток выдвинулись от мыса Перовского в сторону села Москальво на Сахалине и перестали выходить на связь.

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      Алина Черненко
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