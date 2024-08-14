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11:20, 14 августа 2024Силовые структуры

Расправившегося с бизнесменом и скрывавшегося от полиции 20 лет россиянина поймали

В Уссурийске поймали мужчину, застрелившего бизнесмена Смолдырева в 2003 году

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего Дмитрия Махненко, который обвиняется в расправе над бизнесменом в Уссурийске больше 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

По данным следствия, все произошло в 2003 году. Махненко, зная о конфликте бизнесменов Армана Айрапетяна и Андрея Смолдырева, согласился на предложение первого расправиться с оппонентом. Мужчина получил от Айрапетяна пистолет с глушителем, а 30 октября, подкараулив Смолдырева у здания администрации, выстрелил в него не менее семи раз. Потерпевший не выжил.

Преступление оставалось нераскрытым десять лет, пока в 2013 году не были задержаны пособники Махненко. Исполнитель больше 20 лет скрывался от полиции и был задержан только 1 апреля 2024 года в Хабаровске.

Ранее суд в Оренбурге вынес приговор двум мужчинам, расправившимся с тремя гражданами 30 лет назад.

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      Олеся Мицкевич
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