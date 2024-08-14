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16:12, 14 августа 2024Экономика

Риски рецессии в США оценили

Глава UBS Эрмотти: пока преждевременно говорить о рецессии в США

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Говорить о скатывании экономики США в состояние рецессии, которое характеризуется устойчивым спадом внутреннего производства или стабильным снижением темпов роста ВВП, пока преждевременно. Об этом заявил генеральный директор крупнейшего по капитализации швейцарского банка UBS Серджио Эрмотти, его слова приводит CNBC.

Он пояснил, что в настоящее время не видит каких-либо предпосылок для подобного утверждения. «Макроэкономические показатели недостаточно ясны, чтобы говорить о рецессии», — заявил Эрмотти.

У руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США есть достаточное количество инструментов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. В частности, в UBS ожидают, что американский регулятор снизит ключевую ставку как минимум на 50 базисных пунктов до конца 2024 года.

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Однако во второй половине 2025 года волатильность американского фондового рынка может заметно усилиться. На подобную динамику, по его словам, могут повлиять различные факторы, включая усиление геополитической напряженности в мире и ухудшение макроэкономической ситуации в США. «Определенно следует ожидать более высокой степени волатильности (на американском фондовом рынке — прим. «Ленты.ру»)», — резюмировал глава UBS.

Ранее аналитики одного из крупнейших банков в мире JPMorgan Chase повысили вероятность скатывания экономики США в рецессию к концу 2024 года с 25 до 35 процентов. При этом более высокими шансами на реализацию, согласно их ожиданиям, обладает сценарий устойчивого замедления темпов роста американского ВВП ко второй половине 2025 года. Вероятность подобного развития событий эксперты по-прежнему оценивают в 45 процентов.

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      Анатолий Акулов
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