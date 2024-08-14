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08:37, 14 августа 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

МЧС: на территории Сочи объявили штормовое предупреждение на 14 августа
СюжетСмерч в Сочи

Фото: Игорь Онучин / Reuters

На территории Сочи объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному курортному городу опасности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, утром в среду, 14 августа, на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей. В связи с этим спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи по возможности оставаться в укрытии.

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Помимо этого, сотрудники МЧС призвали граждан внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, а также при изменении погоды уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их от воздействия грязи, влаги и повреждений.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Крыма. До 15 августа в центральных, восточных и южных районах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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      Фариза Бацазова
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