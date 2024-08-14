Россияне оказались готовы переплачивать за квартиру при одном условии

Россияне готовы переплачивать до 20 % за ЖК с охраной

Многие россияне оказались готовы переплачивать до 20 процентов за квартиру в жилом комплексе (ЖК) с охраной. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Level Group.

Платить больше за сервис и внутреннюю инфраструктуру согласились 27 процентов респондентов. Отдать больше денег за жилье с охраняемой территорией готовы 37 процентов опрошенных, а с услугами консьержа — 39 процентов.

Еще 23 процента покупателей не против переплатить за просторное лобби, 17 процентов — за организованную зову ресепшена, 19 процентов — за парковочные места. 14 процентов согласны отдать больше денег за объект с зелеными зонами, 10 процентов — с обустронными общественными пространствами.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще жаловаться на плохой ремонт. За пять месяцев 2024 года спрос на услуги нотариусов для фиксации плохого ремонта или некачественной работы застройщика увеличился на 38 процентов.