Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:14, 14 августа 2024Экономика

Россияне оказались готовы переплачивать за квартиру при одном условии

Россияне готовы переплачивать до 20 % за ЖК с охраной

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Многие россияне оказались готовы переплачивать до 20 процентов за квартиру в жилом комплексе (ЖК) с охраной. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Level Group.

Платить больше за сервис и внутреннюю инфраструктуру согласились 27 процентов респондентов. Отдать больше денег за жилье с охраняемой территорией готовы 37 процентов опрошенных, а с услугами консьержа — 39 процентов.

Еще 23 процента покупателей не против переплатить за просторное лобби, 17 процентов — за организованную зову ресепшена, 19 процентов — за парковочные места. 14 процентов согласны отдать больше денег за объект с зелеными зонами, 10 процентов — с обустронными общественными пространствами.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще жаловаться на плохой ремонт. За пять месяцев 2024 года спрос на услуги нотариусов для фиксации плохого ремонта или некачественной работы застройщика увеличился на 38 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В Курской области взяли в плен группу военных ВСУ. Что об этом известно?

      На Западе раскрыли ожидания НАТО от операции ВСУ в Курской области

      Мужчина пожаловался на сексуальные домогательства на работе и получил совет

      Россияне ринулись скупать один вид бытовой техники

      В деле о хищении денег у Долиной допустили появление новых фигурантов

      Российский посол оценил слова Зеленского о переговорах с Россией

      Стало известно о новом ухудшении ситуации с платежами в Китай

      В афере с Ларисой Долиной подтвердили украинский след. Мошенники звонили ей с территории Украины

      Боррель от лица Евросоюза поддержал атаку ВСУ в Курской области. В России напомнили Западу, что Украина сделала выбор

      Момент взрыва дрона ВСУ в Нижегородской области сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше