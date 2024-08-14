Россияне оказались заблокированы на одном из островов самой опасной страны мира

Посольство РФ: россияне столкнулись с трудностями при вылете с острова Маргарита

Несколько самостоятельных российских туристов оказались заблокированы на одном из островов Венесуэлы, считающейся самой опасной страной мира. Об этом ТАСС рассказали в посольстве России в республике.

Россияне столкнулись с трудностями при вылете с острова Маргарита в Каракас. Отмечается, что местная миграционная служба запретила путешественникам совершить внутренний перелет, после чего они обратились в консульский отдел диппредставительства.

Дипломаты сообщили, что находятся в координации с профильными органами латиноамериканской страны «для выяснения обстоятельств сложившейся ситуации». «Призываем граждан России при планировании самостоятельных туристических поездок в Венесуэлу учитывать общественно-политическую обстановку и соблюдать меры безопасности», — заявили они.

Ранее летевшие на родину россияне застряли в аэропорту Венесуэлы на девять часов. Непредвиденная ситуация произошла на рейсе российской авиакомпании Nordwind Airlines из Порламара в Москву.