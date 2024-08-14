Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:29, 14 августа 2024Экономика

Россияне ринулись скупать один вид бытовой техники

«Ведомости»: продажи кофемашин в России выросли на 35 процентов в январе-июне

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

По итогам первой половины 2024 года продажи кофемашин в России увеличились на 35 процентов в физическом выражении и достигли уровня в 1,1 миллиона единиц. О резком росте реализации этого вида бытовой техники сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные «М.Видео-Эльдорадо».

В денежном выражении показатель увеличился на 44 процента и составил 15,9 миллиарда рублей, уточнили эксперты. По данным дистрибутора diHouse, средняя цена купленной кофемашины в сравнении со значением 2023 года выросла на 10 процентов, до около 40 тысяч рублей.

В топ-5 самых востребованных у россиян брендов кофемашин вошли итальянская марка Delonghi, румыно-итальянская Philips, немецкая Krups, французская Thomson и швейцарская Polaris. Как пояснил менеджер направления мелкой бытовой техники diHouse Савелий Тарасенко, лидером по реализации в январе-июне стали кофемашины Delonghi с долей в 30 процентов в структуре продаж.

Рост реализации этого вида бытовой техники в России фиксируется не первый месяц. Ранее аналитики компании Hiper сообщили, что с апреля 2023 года по апрель 2024-го продажи кофемашин в стране продемонстрировали 163-процентный прирост. Кроме того, за этот период времени увеличилась реализации различных видов оборудования для кафе и ресторанов, включая тестораскаточные машины.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В Курской области взяли в плен группу военных ВСУ. Что об этом известно?

      На Западе раскрыли ожидания НАТО от операции ВСУ в Курской области

      Мужчина пожаловался на сексуальные домогательства на работе и получил совет

      Россияне ринулись скупать один вид бытовой техники

      В деле о хищении денег у Долиной допустили появление новых фигурантов

      Российский посол оценил слова Зеленского о переговорах с Россией

      Стало известно о новом ухудшении ситуации с платежами в Китай

      В афере с Ларисой Долиной подтвердили украинский след. Мошенники звонили ей с территории Украины

      Боррель от лица Евросоюза поддержал атаку ВСУ в Курской области. В России напомнили Западу, что Украина сделала выбор

      Момент взрыва дрона ВСУ в Нижегородской области сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше