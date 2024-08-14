Россиянин смог погасить часть ипотеки после одной покупки

Житель ЯНАО выиграл в лотерею миллион рублей и решил погасить часть ипотеки

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выиграл в лотерею миллион рублей и решил погасить за счет этого часть ипотеки. Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная лотерея», пишет Ura.ru.

Мужчина воспитывает двоих детей. Он стал одним из четверых людей, которые выиграли по одному миллиону рублей после покупки 98-го тиража флагманской лотереи «Мечталлион».

Сообщается, что житель ЯНАО покупал от трех до десяти билетов регулярно, однако такой крупный выигрыш он получил впервые. На сотый тираж лотереи россиянин планирует купить еще сто билетов.

Ранее жительница Сахалинской области выиграла в лотерею и узнала о победе спустя полгода. Повар из российского региона Ксения получила более 1,6 миллиона рублей.