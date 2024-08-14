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05:30, 14 августа 2024Путешествия

Россиянка описала некоторые продукты в США словами «это есть нельзя»

Фото: The Image Party / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и перечислила самые странные местные продукты, которые, по ее словам, есть нельзя. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

На первом месте в списке россиянки оказался «жидкий хлеб», который американцы называют Cheez Whiz. Блогерша пояснила, что это «сыроподобный продукт» в банке, который можно выдавливать на крекеры, чипсы или просто в рот.

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«Жидкий сырный соус из аэрозольного баллона — для многих это вообще за гранью понимания, но тут он считается довольно удобным продуктом. Конечно, вряд ли наши бабушки стали бы украшать им праздничный стол», — такими словами описала популярное лакомство в США россиянка.

Второй продукт, на который обратила внимание Ершова, — готовые упакованные сэндвичи с арахисовым маслом и джемом. «Для нас это, как если бы продавали уже намазанный хлеб с маслом и икрой. Но мы же люди со вкусом и хотим самостоятельно и эстетично делать любимые бутерброды из свежих продуктов», — отметила она.

Еще один вызвавший недоумение у россиянки американский продукт — Marshmallow Fluff — густая липкая масса, похожая на взбитый зефир, которую можно есть ложкой или намазывать на хлеб. Кроме того, Ершову поразили замороженные обеды в пластиковых коробках, желатиновые десерты всех цветов радуги и маленькие рулетики с кремовой начинкой, которые она сравнила с пирожными, пережившими апокалипсис и успевшими стать вечными.

«В общем, американская еда — это нечто особенное и в то же время спорное. Это не просто еда, это образ жизни. В нем смешивается невероятное удобство и немыслимая простота (американская лень — большой двигатель прогресса в еде)», — заключила автор публикации.

Ранее эта же тревел-блогерша пожаловалась на высокие цены в американских супермаркетах. По ее словам, молоко, хлеб и овощи стоят там в два, а то и три раза дороже, чем в России.

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      Алина Черненко
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