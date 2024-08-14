Руководство российского региона перечислит часть зарплаты жителям Курской области

Правительство Дагестана перечислит часть зарплаты жителям Курской области

Руководство Дагестана перечислит часть зарплаты в помощь жителям Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы регионального правительства.

«Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании с членами кабмина сообщил о принятом решении руководства региона перечислить трехдневный заработок в помощь Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги поступят на счет фонда «Все вместе», откуда средства начнут реализовывать для помощи пострадавшим жителям области.

В этот же день Рустам Минниханов, глава Татарстана, заявил, что перечислил часть зарплаты пострадавшим жителям Курской области. В пресс-службе главы региона отметили, что его примеру последовали и местные чиновники.