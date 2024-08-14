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10:19, 14 августа 2024Из жизни

Рыболов поймал рекордную пятнистую свистульку

В США рыболов поймал крупную пятнистую свистульку и побил рекорд

Фото: Ellery Sterling / Unsplash

Рыболов из США выловил крупную пятнистую свистульку и побил рекорд штата Техас. Об этом пишет MYSA.

23-летний Тайлер Рэндж из Рокпорта рыбачил возле острова Падре в Корпус-Кристи в воскресенье, 4 августа, когда выловил большую пятнистую свистульку, также известную как рыба-флейта. Ее длина составила 1,4 метра, а вес примерно 2,2 килограмма. Рэндж, опытный рыболовный гид, сразу заподозрил, что улов может быть рекордным.

Предыдущая рекордная пятнистая свистулька, пойманная в Техасе, составляла всего 0,8 метра в длину. Ее выловили 13 февраля 2024 года. Когда Рэндж понял, что установил новый рекорд, он и его товарищи очень обрадовались. Раньше ему не попадались пятнистые свистульки, и он не мог поверить, что первый же улов оказался рекордным.

Пятнистая свистулька, или зеленая свистулька, или рыба-флейта, — вид лучеперых рыб из семейства свистульковых. Распространены в Атлантическом океане. Максимальная длина тела — два метра. Рыба-флейта приходится дальним родственником морской иглы. Она выглядит очень необычно: у нее удлиненное тело и длинная голова с большими челюстями. От общей длины тела челюсти занимают почти четверть и похожи на слегка сплющенную на конце трубку, как у флейты.

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